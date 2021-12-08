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Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! Afrika basını duyurdu

Süper Lig'de ilk 15 hafta sonunda zirvenin 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Öncelikle kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Cimbom, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng'i gündemine alırken, Mısır ekibinin sportif direktörü Amir Tawfik'ten, Malili orta sahanın geleceğine ilişkin flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (Uğur Sarıkaya / DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 18:11
Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! Afrika basını duyurdu

Süper Lig'in ilk 15 haftası sonunda lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sarı-kırmızılılar, orta saha, sağ kanat ve forvet hamlesi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! Afrika basını duyurdu

Orta saha için düşünülen isimlerden biri de Al Ahly forması giyen Aliou Dieng olurken, Mısır ekibinin sportif direktörü Amir Tawfik'ten flaş bir transfer açıklaması geldi.

Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! Afrika basını duyurdu

Güney Afrika basınından soccerladuma.co.za'nın kingfut.com'a dayandırdığı habere göre; Al Ahly Sportif Direktörü Amir Tawfik, Dieng'in takımda kalacağını belirtirken, Malili orta sahanın transferine ancak çok cazip bir teklif gelmesi halinde sıcak bakabileceklerini ifade etti.

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