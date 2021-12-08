Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! Afrika basını duyurdu

Tawfik yaptığı açıklamada, "Dieng, Al Ahly kadrosunun çok önemli bir parçası ve takımda kalıyor. Ancak çok cazip bir teklif alırsak, takımdan ayrılabilir. Bu aynı zamanda tüm Al Ahly kadrosu futbolcuları için de geçerli" dedi.