Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! Afrika basını duyurdu

Süper Lig'in ilk 15 haftası sonunda lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sarı-kırmızılılar, orta saha, sağ kanat ve forvet hamlesi için çalışmalarına hız verdi.
Orta saha için düşünülen isimlerden biri de Al Ahly forması giyen Aliou Dieng olurken, Mısır ekibinin sportif direktörü Amir Tawfik'ten flaş bir transfer açıklaması geldi.
Güney Afrika basınından soccerladuma.co.za'nın kingfut.com'a dayandırdığı habere göre; Al Ahly Sportif Direktörü Amir Tawfik, Dieng'in takımda kalacağını belirtirken, Malili orta sahanın transferine ancak çok cazip bir teklif gelmesi halinde sıcak bakabileceklerini ifade etti.