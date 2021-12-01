Karavanacı ikili

Galatasaray'ın bekleri Yedlin ve van Aanholt'ın performansı taraftarların tepkisini çekmeye başladı. Özellikle Yedlin eleştirilirken partneri de ondan aşağı kalmadı. Takımın değişmez isimleri olmalarına karşın iki oyuncu bu sezon henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Van Aanholt sezon başından beri 60 orta yaptı (Galatasaray'ın en çok orta yapan ismi). Sadece 17'si başarılı oldu. Yedlin de ise durum daha da vahim... ABD'li futbolcunun 34 ortasından sadece 8'i yerini buldu. Galatasaray'ın iki bekinin yaptığı 94 oranın sadece 25'i isabetli oldu. Van Aanholt 31 kornerde topun başına geçti. 20'sini rakibe attı