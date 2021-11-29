GALATASARAY HABERLERİ - Golü sayılmadı

Galatasaray, Malatya'da son anlarda golü buldu ama hakeme takılmaktan kurtulamadı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Halil Dervişoğlu ceza sahasının solunda topla buluşurken kaleci Ertaç'ın müdahalesine karşın pozisyonu devam ettirdi ve golünü attı. Önce santrayı gösteren Atilla Karaoğlan daha sonra kararını değiştirdi ve Diagne'nin Sadık'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Oyuncular Sadık'ın kendisini attığını söyleyerek hakemin kararına isyan etti ama karar değişmedi. Feghouli de itirazdan sarı kart gördü. Sosyal medyada da bu karar büyük tepki çekti. Faul olmadığı ifade edilirken 'Ertaç'ın da kırmızı kart görmesi gerekirdi' yorumları yapıldı. Cimbom ayrıca maçın 37. dakikasında da penaltı bekledi.