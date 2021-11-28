Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı CANLI | GS maçı izle

Galatasaray, Süper Lig 'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig'in oynadığı son 2 karşılaşmadan 1 beraberlik 1 mağlubiyetle dönmüştü. Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek yeniden yükselişe geçmek istiyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Hafes, Jospin, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Mounir

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Diagne



📺 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

👤 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol oldu.

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR LİGDE 9. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Galatasaray ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom ligde dış sahada en sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşmış, 1-1 sona ermişti.

FATİH TERİM CEZALI

Fenerbahçe derbisinde hakem ile yaşanan diyalog sonrasında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim 6 maç ceza aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında takımının başında yok.