Haberler Galatasaray Oğulcan yine yok!

Oğulcan yine yok!

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda ile Sacha Boey'un yanı sıra Assunçao, Oğulcan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
Oğulcan yine yok!
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda ile Sacha Boey'un yanı sıra Assunçao, Oğulcan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.
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