Oğulcan yine yok!

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda ile Sacha Boey'un yanı sıra Assunçao, Oğulcan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda ile Sacha Boey'un yanı sıra Assunçao, Oğulcan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.