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Cicaldau kenara Morutan sahaya

Marsılya ile oynanan Avrupa Ligi maçında ağrılarına rağmen forma giyen ve sarı-kırmızılı takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Alexandru Cicaldau, Yeni Malatyaspor deplasmanında dinlendirilecek. Rumen futbolcunun yerine vatandaşı Olimpiu Morutan forma giyecek. Marsilya karşılaşmasının 51. dakikasında vatandaşı Cicaldau'nun yerine oyuna dahil olan Morutan, Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk 11'de başlamayı bekliyor. Rumen yıldız, artık Süper Lig'e tamamen adapte olduğunu hocalarına da bildirirken performansını daha da artırmayı amaçlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
Cicaldau kenara Morutan sahaya
Marsılya ile oynanan Avrupa Ligi maçında ağrılarına rağmen forma giyen ve sarı-kırmızılı takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Alexandru Cicaldau, Yeni Malatyaspor deplasmanında dinlendirilecek. Rumen futbolcunun yerine vatandaşı Olimpiu Morutan forma giyecek. Marsilya karşılaşmasının 51. dakikasında vatandaşı Cicaldau'nun yerine oyuna dahil olan Morutan, Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk 11'de başlamayı bekliyor. Rumen yıldız, artık Süper Lig'e tamamen adapte olduğunu hocalarına da bildirirken performansını daha da artırmayı amaçlıyor.
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