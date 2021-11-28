GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibi Galatasaraylı isme talip! Başkan resmen açıkladı

Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Gevrek, "Rakibimiz Galatasaray'ın perşembe günü Marsilya'yla oynaması bizim bir avantaj değil. Galatasaray'ı tebrik ediyorum; ülkemiz adına önemli bir galibiyet elde ettiler. 3 maçtır mağlup oluyoruz, kötü gidişatı durdurmak istiyoruz. İnanıyorum ki taraftarımızın önünde kazanacağız. Galatasaray maçına diğer maçlarımıza göre ilgi fazla olacaktır. Gönül isterki her maçımıza ilgi olsun. Yeni Malatyaspor taraftarını her zaman stadyumda görmek istiyoruz. Bu sezon kötü gidiyoruz, bunun da farkındayız. Zor ve sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

"AYTAÇ KARA'YI KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ" Teknik direktör Marius Sumudica ile transfer görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Başkan Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz." dedi.