Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takımı, F.Bahçe derbisinin ardından 4 gün içinde Fatih Terim, 4 kritik dokunuşuyla ayağa kaldırdı. İşte Sabah'ın haberine göre; Nef Stadı'nda alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında yaşanan süreç:
ZAFER YEMEĞİNİ İPTAL ETMEDİ
1- Fenerbahçe'yi yeneceklerini düşünen Galatasaraylı yetkililer, salı gününe Ulus 29'da kutlama yemeği organize etmişti. Derbi kaybedilince programın ertelenmesi gündeme geldi ancak Fatih Terim, oyuncuların ailelerini de yemeğe çağırdı ve sarı-kırmızılı takım moral depoladı.
OYUNCULARINA HEP İNANDI
2- Terim, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiklerini düşündüğü oyuncularına Marsilya karşılaşması öncesi çıktığı basın toplantısında destek mesajları gönderdi. İmparator'un bu duruşu, takımı ekstra motive etti.