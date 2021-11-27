Haberler Galatasaray Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya 4 atarak turlayan Galatasaray'da, zaferin perde arkası ortaya çıktı. Avrupa'da üst tura yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe yenilgisini avantaja çevirirken Fransızları da 4 hamlede mat etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takımı, F.Bahçe derbisinin ardından 4 gün içinde Fatih Terim, 4 kritik dokunuşuyla ayağa kaldırdı. İşte Sabah'ın haberine göre; Nef Stadı'nda alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında yaşanan süreç:

Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

ZAFER YEMEĞİNİ İPTAL ETMEDİ

1- Fenerbahçe'yi yeneceklerini düşünen Galatasaraylı yetkililer, salı gününe Ulus 29'da kutlama yemeği organize etmişti. Derbi kaybedilince programın ertelenmesi gündeme geldi ancak Fatih Terim, oyuncuların ailelerini de yemeğe çağırdı ve sarı-kırmızılı takım moral depoladı.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

OYUNCULARINA HEP İNANDI

2- Terim, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiklerini düşündüğü oyuncularına Marsilya karşılaşması öncesi çıktığı basın toplantısında destek mesajları gönderdi. İmparator'un bu duruşu, takımı ekstra motive etti.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

CEZAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ

3- TFF'den gelecek cezayı tahmin eden Fatih Terim, "Marsilya maçı, derbiden daha önemli" diyerek polemik yaratacak sorulara cevap vermedi ve sadece Avrupa Ligi'ne konsantre oldu.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

İLK 11'DE NOKTA ATIŞI

4- Taylan'la orta sahayı kalabalık tutan Terim, Halil yerine hava toplarında daha üstün olan Mbaye Diagne'yi tercih etti. Taylan dönünce hücuma daha rahat çıkan Cicaldau, ilk 2 golde başrolü oynadı. Diagne'nin yorduğu Marsilya savunmasını Kerem, Feghouli ve Babel nakavt etti.

DİĞER
Son dakika: Marsilya yetkilileri Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı! Cengiz Ünder'in yerine...
Son dakika: Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor