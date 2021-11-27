Galatasaray haberleri | Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede yıktı!

3- TFF 'den gelecek cezayı tahmin eden Fatih Terim , " Marsilya maçı, derbiden daha önemli" diyerek polemik yaratacak sorulara cevap vermedi ve sadece Avrupa Ligi'ne konsantre oldu.

İLK 11'DE NOKTA ATIŞI

4- Taylan'la orta sahayı kalabalık tutan Terim, Halil yerine hava toplarında daha üstün olan Mbaye Diagne'yi tercih etti. Taylan dönünce hücuma daha rahat çıkan Cicaldau, ilk 2 golde başrolü oynadı. Diagne'nin yorduğu Marsilya savunmasını Kerem, Feghouli ve Babel nakavt etti.