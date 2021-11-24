GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş Mbaye Diagne kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbiden sonra radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli hoca, Fenerbahçe derbisinde beklentilere yanıt veremeyen Halil'in yerine, oyuna sonradan girip etkili olan Diagne ile Marsilya maçına başlamanın planlarını yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi maçında forvet hattında tercihini Senegalli oyuncudan yana kullanmayı düşünen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Muhammed ve Halil'i ise bu zorlu maçta hamle oyuncu olarak değerlendirmek istiyor. Terim'in, zorluk derecesi yüksek bu maçta yine üçlü orta saha ile çıkması bekleniyor.