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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş Mbaye Diagne kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi flaş bir hamleye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın derbideki performansını beğendiği Diagne'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:56
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş Mbaye Diagne kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbiden sonra radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli hoca, Fenerbahçe derbisinde beklentilere yanıt veremeyen Halil'in yerine, oyuna sonradan girip etkili olan Diagne ile Marsilya maçına başlamanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş Mbaye Diagne kararı!

UEFA Avrupa Ligi maçında forvet hattında tercihini Senegalli oyuncudan yana kullanmayı düşünen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Muhammed ve Halil'i ise bu zorlu maçta hamle oyuncu olarak değerlendirmek istiyor. Terim'in, zorluk derecesi yüksek bu maçta yine üçlü orta saha ile çıkması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş Mbaye Diagne kararı!

Deneyimli teknik adam, yarınki Marsilya maçında orta alanı Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsüne emanet etmenin çalışmasını yapıyor. Böylece dengeli ve kontrollü bir oyun düşünen tecrübeli hoca, Avrupa kulvarındaki başarılı çizgisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

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