GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli Marsilya maçı öncesi konuştu: Fenerbahçe...

İŞTE FEGHOULI'NİN AÇIKLAMALARI:

Sistem aynı ancak oyuncuların bir araya gelip bütünlük yakalaması zaman alıyor. Takım olarak fena değiliz, Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz, ligde de toparlanacağımızı düşünüyorum.



Galatasaray'da çok mutluyum. Hocamla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca takım arkadaşlarımı çok seviyorum.

Fenerbahçe maçının analizini yaptık ve sonuç olarak Marsilya müsabakasını kazanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Biz takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Kendi adıma konuşursam geçmişte son günde şampiyonluk kazandık, lig uzun bir maraton. UEFA için ilk hedefimiz Marsilya maçı, bu maçı kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz.

Maç özelinde beni rahatsız eden bir şey olmadı. Çok pozisyon harcadık. Bu derbi 10 kere oynansa 9'unu biz kazanırdık ama futbol bu. Bizim için şu an önemli olan Marsilya maçı onu kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz.