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Dev derbi kapalı gişe

NEF Stadı’nda 49 bin Aslan hazır olacak. Bilet devri de yasaklandı!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Dev derbi kapalı gişe
UZUN süre sonra tam kapasiteyle oynanacak GalatasarayFenerbahçe derbisinde taraftarlar biletlere hücum etti. Önceki gün ön satışa çıkan 27 bin bilet 3 saat içinde tükenmişti. Kalan 22 bin bilet ise dün 10 dakikada tükendi. 52 bin 223 kapasiteli NEF Stadyumu'nda yüzde 5'lik deplasman tribünü çıkarıldığında sarı-kırmızılılara 49 bin 612 kişilik yer kalıyor. Ayrıca yönetim flaş bir hamleyle satılan biletlerin başkalarına devredilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, "Haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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