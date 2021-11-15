Galatasaray Fenerbahçe derbisine teknik pas ve top kapma çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, teknik pas ile top kapma çalışmalarının ardından sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma uygulamaları üzerinde durdu.

Milli takımlarından davet alan 15 oyuncu antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını 16 Kasım Salı sabahı gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.