Haberler Galatasaray CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman? Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman? Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı hazır tutmak için ciddi bir prova yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman? Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:56
CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman? Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Taraftarlar ise internetten maçla ilgili "Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman?, "Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "GS Bursa maçı ne zaman, hangi kanalda?" aramaları yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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📺 GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisie olarak oynanacak Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

👉 Galatasaray Bursaspor maçını izlemek için TIKLAYIN

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