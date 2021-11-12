Yeni sponsor Tunç Holding

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının forma sırt reklamı için Tunç Holding ile anlaşma imzaladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, sarı- kırmızılı kadın futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Basın toplantısını Fatih Terim de takip etti.
BİZE GÜÇ KATIYOR
Bu sene dördüncü sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını aktaran İkinci başkan Ali Polat Bengiserp, "Çok önemli bir destek. Ben Tunç Holding'e özellikle teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaraylıların, Tunç Holding'i ve sevgili Dinçer Azaphan'ı örnek almalarını umuyorum" diye konuştu.
Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının forma sırt reklamı için Tunç Holding ile anlaşma imzaladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, sarı- kırmızılı kadın futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Basın toplantısını Fatih Terim de takip etti.
DİĞER