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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi! Marcao'nun yerine Abdülkerim Bardakçı

Galatasaray'da son haftaların başarılı ismi Marcao’ya Avrupa'nın dev ekipleri talip olurken, sarı-kırmızılılar olası bir ayrılığa karşılık stoper arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, listenin ilk sırasına Konyaspor’un başarılı ismi Abdülkerim Bardakçı’yı aldı. Devre arasında yeşil beyazlı ekiple masaya oturulacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi! Abdülkerim Bardakçı...

Galatasaray, devre arasında sezon başındaki dev yapılanmaya devam edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao oynadığı futbolla Avrupalı takımları peşine taktı. Brezilyalı yıldızla, Napoli ve Roma ciddi şekilde ilgileniyor. Sambacının durumunu dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden diğer stoper Christian Luyindama'nın sözleşmesini uzattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi! Abdülkerim Bardakçı...

Savunma hattında Vitor Nelsson ve Alpaslan Öztürk'e de sahip olan Galatasaray bir ismi daha gündemine aldı. Geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarlı bir grafik sergileyen Abdülkerim Bardakçı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi! Abdülkerim Bardakçı...

İLK SIRAYA ÇIKTI
Ligin flaş takımı Konyaspor'un başarısında önemli pay sahibi olması dikkat çekiyor. Abdülkerim; 3 gol, 1 asistle hücumda da fark yarattı. Konyaspor ile yeniden anlaşmayan 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sol ayağını kullanabilen Abdülkerim Bardakçı, bu nedenle Galatasaray'ın listesinde ilk sıraya yerleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi! Abdülkerim Bardakçı...

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında Konyaspor ile masaya oturmayı planlıyor. Anlaşma sağlanamazsa transfer sezon sonuna kalacak ve Abdülkerim ücretsiz Cimbom'un yolunu tutacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi! Abdülkerim Bardakçı...

6 TAKIMDA KİRALIK OYNADI
Konyaspor altyapısından yetişen Abdülkerim Bardakçı, farklı sezonlarda Selçuklu, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon ise Konya'da kaldı ve etkili futbolu ile öne çıktı. 27 yaşındaki stoper sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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