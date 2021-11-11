GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi! Marcao'nun yerine Abdülkerim Bardakçı

Galatasaray, devre arasında sezon başındaki dev yapılanmaya devam edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao oynadığı futbolla Avrupalı takımları peşine taktı. Brezilyalı yıldızla, Napoli ve Roma ciddi şekilde ilgileniyor. Sambacının durumunu dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden diğer stoper Christian Luyindama'nın sözleşmesini uzattı.

Savunma hattında Vitor Nelsson ve Alpaslan Öztürk'e de sahip olan Galatasaray bir ismi daha gündemine aldı. Geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarlı bir grafik sergileyen Abdülkerim Bardakçı...