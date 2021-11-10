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Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Andrea Bertolacci'yi gözüne kestirdi. Fatih Karagümrük'ün sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in de devreye girdiği iddia edildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, yıldız futbolcu için yönetime olumlu rapor sunduğu öne sürüldü. Bertolacci'nin, Galatasaray ve Başakşehir arasındaki tercihini yaptığı bildirildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:55
Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da bazı ayrılıklar da yaşanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim, göze giremeyen Gustavo Assunçao'ya veda edecek.

Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

GÜNDEMDEKİ İSİM BERTOLACCI!
Orta saha mevkisine transfer yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Bertolacci'yi gündemine aldı.

Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!
VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki Bertolacci, takımının sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

BAŞAKŞEHİR DE İSTİYOR!
Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci ile Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçiren ve 4 maçta 4 galibiyet alan Başakşehir'de eknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 30 yaşındaki orta sahayı istediği ve yönetime transfer için bir rapor sunduğu ifade edildi.

Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

BERTOLACCI'NİN GÖNLÜ GALATASARAY'DA!
Bertolacci'nin sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesinin ardından Fatih Karagümrük, oyuncusunu sezon sonu bedelsiz göndermek yerine devre arasında bir miktar bonservisle göndermeyi tercih edecek. Başakşehir ve Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci'nin tercihinin ise sarı-kırmızılı takım olduğu belirtildi.

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