Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da bazı ayrılıklar da yaşanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim, göze giremeyen Gustavo Assunçao'ya veda edecek.
GÜNDEMDEKİ İSİM BERTOLACCI!
Orta saha mevkisine transfer yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Bertolacci'yi gündemine aldı.
SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!
VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki Bertolacci, takımının sözleşme uzatma teklifini reddetti.