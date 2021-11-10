Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Bertolacci kararını verdi

BAŞAKŞEHİR DE İSTİYOR!

Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci ile Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçiren ve 4 maçta 4 galibiyet alan Başakşehir'de eknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 30 yaşındaki orta sahayı istediği ve yönetime transfer için bir rapor sunduğu ifade edildi.