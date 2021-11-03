Fatih Terim Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında Lokomotiv Moskova ile NEF Stadı'nda karşılaşacak.

İlk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik alan Aslan, grupta lider konumda bulunuyor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını kazanması Lazio'nun da Marsilya'yı yenmesi halinde turu garantileyecek.

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim basının karşısına geçti.

TERİM'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Muhakkak ki hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. Gruptan çıkarsak çok şey söyleyebiliriz. Şu an iyi gidiyoruz. Gruptan çıkarsak bazı şeyleri de hayal edebiliriz. Çok zorlu bir grup. Lokomotiv, Marsilya, Lazio... Şampiyonlar Ligi grubu çektik. Buradan lider çıkarsak direkt son 16'ya gidiyoruz. İnşallah çıkarsak karşılaşacağımız rakipler de grupta oynadıklarımıza denk olacaktır.

"KOLAY GEÇMEYECEK"

Özellikle teknik direktörleri Marcus geldikten sonra yukarıya doğru bir ivme kazandı Lokomotiv. 4 maçta yalnızca bize yenildiler. Bu da iyi yere doğru gittiklerin önemli göstergesi. Marcus göreve geldikten sonra bir mağlubiyetleri var o da bize. Bu maçın kolay geçeceğini beklemiyoruz. 1 puanları var ama matematiksel olarak iddiaları sürüyor. Orada oynadığımız maç planladığımız şekilde gitti. O gecenin en güzel golünü attık belki de. Bu gruptan birinci çıkmamız için stratejik bir önem taşıyor Lokomotiv maçı. Bizden sonra Marsilya Lazio maçı oynanacak. Kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Oradan hangi sonuç çıkarsa bizim kazanmamız halinde bize avantaj sağlayacak.

Grup 2.'sinin Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiple oynayacağını düşünürsek, birinci çıkmanın avantajı çok büyük. Lokomotiv yetenekli ayaklara sahip. Topun kendisinde kalmasını seven ve pasa dayalı oyun oynayan bir takım. İyi tespit ettik rakibimizi. Bu maç ilk maça göre daha zor geçecek. Buna göre çalışmalarımızı yaptık. Ona göre de oynayacağız.

Makasın açıldığını daha önce söylemiştim ama makas sadece skorlarla ilgili değil. Ekonomik güç, idari mekanizma, teknik davranış birçok sebebi vardı bunun. Bir örnek vereyim; Brighton takımı 11 milyon Euro'ya oyuncu alıyor. Sonra diyor ki sizde kalsın ben sezon sonu alırım. Daha yukarılara çıkmıyorum. Başka kulüpleri örnek vermiyorum. İşin ekonomik yönü bu. Bizim şu ortaya koyduğumuz transfer stratejisi inşallah devam edecek. Koyduğumuz plan proje bizi hem idari hem teknik hem de sportif olarak bizi bir yere götürecek

"YİNE ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"

Arkadaşlarım bana Crystal Palace'ın altyapı tesislerini gösterdi. Dedim ki; altyapısı böyleyse A takımı nasıldır acaba? 2000'de de aslında makas vardı. Her zaman da olmaya devam edecek ama biz Avrupa Şampiyonu olduk 2000'de. Yine şampiyon olabiliriz ama makası da kapatmak lazım.

"SCOUT EKİBİMİZLE BERABER HAZIRIZ"

Şu andaki durum bile Avrupa nazarında, oynadığımız futbol ve gol yemeden liderliği konuşulduğuna göre, Galatasaray belki de son yıllarda Avrupa'da ilk defa bir maça favori çıkıyor. Onun için duramayız. Ocak ayı için başkanımızla da konuştuk bazı planlarımız var. Tüm scout grubumuzla da hazırız. Herkes değişime hazır olmalıdır. Bu sadece almakla değil, verme-alma durumuyla alakalı. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini varsayarsak, gelenlerle beraber hiç uyum sorunu çekmeyeceğimize inanıyorum.

"YASAKLARLA BİR YERE VARAMAYIZ"

Ben Türkiye Futbol Direktörü olduğum dönem yabancı kuralını takımalara anlatırken, büyük para alan futbolcuların dışarıda oynama zorunluluğu doğuracağını anlattım. Kuralın yerli kuralı olduğunu bir türlü anlatamadım. Bu bir bakış açısı. Yasaklarla hiçbir yere varamayız.

Sattığın kadar almanın ne kadar zor olduğunu gelin bana sorun. Cezamız yeni bitti. Ben yabancı futbolculardan dolayı yerliler yetişmiyor anlayışına inanmadım. Bundan en büyük zararı görecek olan da bendim. Ama biz EURO 2016'ya gittik. Bakıyoruz, Dünya Şampiyonu Fransa, Avrupa Şampiyonu Fransa, İspanya, Almanya... Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ben hayatım boyunca Türk futbolcularla birlikte başarılar kazanmış biri olarak bunu göze alabilir miydim? Bu kuraldan dolayı Anadolu takımları hepimize kafa tutmuyor mu? Daha zevkli değil mi lig? Bizi de başkalarını da her yerde yeniyorlar ucuza buldukları oyuncularla.

Avrupa Şampiyonu olduğumuz zaman karşımızdakiler tamamen yabancılarla oynarken biz 4+2 ile oynadık. Yine de ağzımızı açmadık. Böyle kararları alırken konsersiyum kurmak gerekir. Biz hiçbir zaman şikayet etmedik.

"SACHA BOEY BİR SÜRE DAHA OLMAYACAK"

Sacha Boey, yaşadığı kas sakatlığından dolayı Marsilya maçına kadar oynayamamıştı. Marsilya maçında ağrısı oduğunu söyledi yeniden, hiç riske girmeden aldık oyundan. Moskova maçından evvel bir ihtimal Beşiktaş maçında bizimle olabilir diyorduk. Performans ekibimizle beraber son testlerine girdi. Oyuncuların bu tarz sakatlıkların ardından vücut hızlarını iyi tespit etmek lazım. Sacha o hızlara çıkınca yeniden bir ağrı hissetti. Maalesef bir süre daha aramızda olamayacak. Genç bir oyuncu. Kendisinden beklentimiz de büyük. Sezonu en erken biz açtık. En az kas sakatlığı yaşayan da biziz.

"HALİL DE DIAGNE VE MOHAMED GİBİ GOL ATACAKTIR"

Hücumda yaptığım tercihleri skora göre rakibe göre yapıyorum. Her oyuncumuzdan yararlanıyoruz. İstikrar açısından sıkıntı yaşamıyoruz.

Çok pozisyona girip az atıyoruz. Genel olarak benim takımlarıma baktığınızda, en çok gol pozisyonuna giren ve gol atan listesinde üsttedir. 8-10 tane de gol kralı çıkarmışızdır. Benim için mühim olan pozisyona girebilmektir. Nasıl olsa atarız diye düşünüyorum. Çeşitli futbolcular gol olunca daha mutlu olurum. Bir sezon kalecimiz dahil tüm futbolcularımız gol atmıştı, 21 isim.

Antrenmanlarda gol vuruşu çalışıyoruz. Mostafa da Diagne de gole yakın oyuncu. İleride umuyorum Halil de bu tarz olacak. Halil bizi daha çok oynatan bir oyuncumuz. Diğerleri de Halil gibi olmasa da gol atan oyuncular.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN...

Ben Gaziantep maçından sonra açıklamamı yapmıştım. Rakiplerinin kaybettiği haftada kazanan bir Galatasaray var, Avrupa'da gol yemeyen bir Galatasaray var, genç kadrosu ve oynadığı futbolla Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray var, ilk defa Avrupa maçına favori çıkan bir Galatasaray var. Müsaade ederseniz ben sadece bunları konuşmak ve sahaya odaklanmak istiyorum. Beni maruz görün.