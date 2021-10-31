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GALATASARAY HABERLERİ: İngilizler Diagne için ayaklandı! "Onu getirin"

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne, 28 Ekim'de 30 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlayanlar arasında West Bromwich taraftarlarının fazlalığı dikkat çekti. İngilizler ayrıca, Diagne'nin yeni yılda Hawthorns'a (West Brom Stadı) geri getirilmesi için çağrı yaptı. İşte o mesajlardan bazıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Diagne için ayaklandılar! "Yeniden kazandırılsın takıma"

West Bromwich taraftarı, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin, ocak ayında kiralanmasını, sezon sonunda ise satın alınmasını istedi. Diagne'nin satın alma opsiyonu elinde olmasına karşın West Bromwich, geçen sezon Championship'e düşmesi nedeniyle bu hakkını kullanmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Diagne için ayaklandılar! "Yeniden kazandırılsın takıma"

İŞTE WEST BROMWICH TARAFTARLARININ DIAGNE MESAJLARINDAN BAZILARI:
Onu getirin beyler! Diagne uygun bir hedef adamla gerekeni yapar.

GALATASARAY HABERLERİ: Diagne için ayaklandılar! "Yeniden kazandırılsın takıma"

Eğer takımda kalabilseydi gerçek dışı işler olurdu. Coşardık. * Ne canavar! İleride onun gibi birine ihtiyacımız var.

GALATASARAY HABERLERİ: Diagne için ayaklandılar! "Yeniden kazandırılsın takıma"

Yeniden kazandırılsın takıma… Yeniden Premier League'de taşıyacaktır bizi...

GALATASARAY HABERLERİ: Diagne için ayaklandılar! "Yeniden kazandırılsın takıma"

Bu adamı seviyorum, tüm zamanların favorilerimden biri, uzun süredir burada olmamasına rağmen efsane bir isim, eve dönsün!

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