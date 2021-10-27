Penaltı yasağı

Takımın penaltıcısının Cicaldau olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Mohamed atmak istemiş o da vermiş. Değişiklik istersek biz işaret ederiz" dedi. Terim, dün Mostafa ve Diagne'yi penaltı atmak için ısrar etmemeleri konusunda uyardı.

RADAMEL FALCAO HİÇ KAÇIRMADI

Galatasaray kariyeri büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, Mohamed'in kaçırdığı penaltının ardından yeniden gündeme geldi. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla kullandığı 7 penaltı atışını da gole çevirmişti. Kadıköy'de 21 yıllık seriyi bitiren golü penaltıdan atan Falcao, Beşiktaş'ı da es geçmemişti.