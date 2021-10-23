Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Yüz karası futbolun..."

İçlerinde Türkiye'de hem de orta sınıf bir Süper Lig takımının bedava verseler alıp oynatacağı tek futbolcusu olmayan, ama Alman hocaları sayesinde hızlı oynamayı, saha paylaşmayı iyi öğrendikleri için göze Galatasaray'dan çok daha güzel görünen futbol oynayan Lokomotiv Moskova'yı, Galatasaray'ın nasıl güç bela yendiğini ekran önünde kahrolarak izlerken, Fatih Terim maçın bitmesine çok az kala yaptığı, yapmaya mecbur kaldığı değişikliklerle, kör inadından vazgeçip yeni Belhanda'sı Babel başta, işe yaramaz ihtiyarları kenara alıp, öldürmeye azmettiği gençlerin bir kısmını oyuna sokunca maçın renginin 180 derece değişmesi sonucu, yeni girenlerden Morutan'ın pası ve Kerem'in muhteşem golüyle 1-0 kazanınca, gazetelerin gene "Fatih Terim" destanları yazacakları ve hiç utanıp sıkılmadan "Yaptığı değişikliklerle maçı aldı" diye manşetler atacaklarını, ama asla "Madem öyleydi, geçen maçlarda da hep gördük.

Oyunu değiştiren bu adamları niye 70 dakika kenarda oturttun?. O üçüncü sınıf oyunculardan kurulu Lokomotiv'de santrfor Smolov ve golcüleri Cemaleddinov, o kadar beceriksiz, o kadar başarısız, adeta Galatasaray'ın 12 ve 13 numaralı oyuncuları gibi olmasalar ve yüz karası futbolla geçirdiğin ilk 70 dakikayı Ruslar, 2, hatta 3 golle önde kapasalardı, o övündüğün 'dönüşüm'ü yapabilir miydin?" diye sormayacaklarını da biliyordum..