Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kazanmak içi elleriden geleni yaptıklarını ancak yeterli olmadığını söyledi. "Kaçan 2 tane anlatılmaz gol var. Penaltı var. Sağlık olsun. İstemedik. Mağlup olmamak için gerekli pozisyonları da bulduk. Özellikle oyunun son bölümünde. Penaltı dahil atamadık. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok" diyen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, kaçan penaltı pozisyonunu da şöyle değerlendirdi.

ATAMIYORSAN KAYBEDECEKSİN

"Krıtık dönemlerde penaltı atmama rekoru bizdedir. Denizli'de kaçan penaltı, Mustafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, şampiyon olurduk. Penaltıları kaçırıyoruz. Penaltıcı Alex. 'Niye bu tarafa geliyorsun' dedim. Mustafa 'Ben atacağım' demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada bırakması lazımdı. Penaltı dahil atamıyorsan kaybedeceksin"

KEREM İLK ASİSTİ YAPTI AMA

Aslan'ın yetenekli ismi Kerem Aktürkoğlu skora katkı yapmasına rağmen derbiyi de boş geçti. Bu sezon sadece 1 gol atabilen 22 yaşındaki futbolcu, 3. haftada oynanan 2-2'lik Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşamıştı. Bu sezonki ilk asistini dün yapan Kerem, "Beraberlik için yüklendik ama olmadı" dedi.

RYAN BABEL YİNE VASATTI

Sarı-Kırmızılı takımda beklentilerin uzağında kalan Ryan Babel, dün yine etkisiz bir performans sergiledi. 34 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, 64. dakikada Morutan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ataklarda etkisiz kalan Babel, savunmada da arkadaşlarına yardım edemedi ve vasatı aşamadı.

Forvette çifte döndü

Fatih Terim, maça ilerde Diagre tercihi ile başladı. İkinci devrede Beşiktaş öne geçince Halil'i oyuna sokan usta hoca takımını çift forvetli sisteme döndürdü. Sonradan Diagne-Mohamed değişikliği ile yine ikili santrforu deneyen sarı-kırımızılılar aradığı golü bulamadı.

MORUTAN YETMEDİ

Galatasaray'ın etkili isimlerinden Morutan oyunda kaldığı süre boyunca elinden geleni yaptı. 22 yaşındaki Romanyalı futbolcu, 64'te yerini Babel'e bıraktı. Morutan çıktıktan sonra Galatasaray'ın atakları zayıfladı. Morutan maç sonrası üzgün olduklarını kaydetti.