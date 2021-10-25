SPOR HABERİ - Victor Nelsson Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu! "Tabiri caizse..."

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, aptalca goller yediklerini belirten Danimarkalı stoper, "Maçtan hemen sonra 'Bu yanlıştı, bunu yapamadık' demek kolay değil ancak tabiri caizse aptalca goller yedik. Beni asıl üzen ve sinirlendiren ikinci gol. Duran top, gelen orta... 18 boyunca arkaya gidiyor ve ikinci direkten gol yiyoruz. Rakibimiz iyi oynadı, galip geldi. Bir bahane bulmak istemiyorum ama ikinci gol öncesinde Batshuayi'nin bana yaptığı hareket yüzde 100 faul. Sizden ricam, o pozisyonun bir kez daha izlenmesi yönünde." ifadelerini kullandı.