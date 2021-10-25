Beşiktaş Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer itirafı! "Birkaç bölgeye..."

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sona erdi. Kapanış maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Fatih Terim, Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından ocak ayı için yapılan transfer çalışmalarına değindi. Terim, "Birkaç yere takviye yapacağız" dedi.

İşte Terim'in sözleri;

Ocak ayında illa 6 numara demedim ben. Şu maçlar oynayalım. Ancak bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz. Çünkü bu gidişle Allah nasip eder de bu turu geçersek, ocak ayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda.