GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da son prova NEF Stadı'nda

Lokomotiv galibiyetiyle derbiye moralli çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımı derbi havasına sokacak formülü buldu. Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi takımı motive etmek isteyen Terim, pazar akşamki son çalışmayı NEF Stadı'nda yapma kararı aldı. Antrenman için Passolig'den 20-25 TL bandında bilet satışı yapılacağı öğrenildi. G.Saray, en son 2018 mart ayında oynanan F.Bahçe derbisi öncesi statta taraftarın önünde idman yapmıştı. O maç 0-0 berabere bitmişti.