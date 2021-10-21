Lokomotiv Moskova-Galatasaray: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'de bir, Avrupa Ligi eleme maçlarında ise iki kez topu filelere yolladı.

3. hafta mücadelelerinin ardından E Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu;

1) Galatasaray - 7 Puan

2) Lazio - 4 Puan

3) Marsilya - 3 Puan

4) Lokomotiv Moskova - 1 Puan

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray