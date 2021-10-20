Galatasaray Moskova’ya uçuyor! Kafilede 5 eksik

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, bugün Rusya'ya gidiyor. Kafile 10.30'da THY'nin özel uçağıyla hareket edecek. Fatih Terim ile bir futbolcu, 18.00'de basın toplantısına katılacak. Aslan maçtan önceki son çalışmasını 18.30'da Lokomotiv Stadı'nda yapacak.
5 İSİM GİTMİYOR
Sarı-kırmızılılarda isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Assunçao, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk, Rusya'ya götürülmeyecek. Sakatlığı süren Arda Turan da Moskova kafilesinde yer almayacak.
LECHNER YÖNETECEK
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Markus Hameter'in görev alacağı duyuruldu.