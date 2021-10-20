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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelmiş, Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Sırasıyla Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Cimbom'da Fatih Terim'den futbolculara uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:07
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Galatasaray ligde oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılıp tekrar yükselişe geçti. Ancak Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim'i harekete geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli teknik adam eksiği belirledi. Yakalanan net fırsatların gole oranını az bulan Terim, bu konuda oyuncularını uyardı. Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan beş şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

FIRSATI TEPMEYİN!

Çok daha erken koparabilecekleri bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Hoca "Önümüzde Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a karşı çok zor iki 90 dakika var. Bizim için çok kritik maçlar. Her zaman bu kadar fırsat da bulamayız.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğukkanlı olup baskılı başlangıcımız da farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir. Bu konuda çok çalışmalısınız" diyerek forvet oyuncularına ciddi ikazlarda bulundu.

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