GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da savunma alarmı! Fatih Terim özel görüştü (GS spor haberi)

Üst üste Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş önünde zorlu sınavlara çıkacak olan Galatasaray'da savunma alarmı verildi. Fatih Terim'in Tuzlaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında toplam 7 gol yenmesi nedeniyle adeta çılgına döndüğü belirtiliyor.

TÜM GÖZLER DEFANSTA! Takvim'in haberine göre; Hafta boyunca savunma organizasyonları üzerinde özellikle duran tecrübeli hocanın stoperler ve beklerle de özel olarak görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.