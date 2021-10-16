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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da savunma alarmı! Fatih Terim özel görüştü (GS spor haberi)

Milli ara nedeniyle liglere ara verilirken, Galatasaray bu sırada Tuzlaspor ve İstanbulspor'la hazırlık maçları oynadı ve kalesinde 7 gol gördü. Teknik direktör Fatih Terim savunmada alarm verirken, savunma 4'lüsündeki oyuncularla özel olarak görüştü. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da savunma alarmı! Fatih Terim özel görüştü (GS spor haberi)

Üst üste Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş önünde zorlu sınavlara çıkacak olan Galatasaray'da savunma alarmı verildi. Fatih Terim'in Tuzlaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında toplam 7 gol yenmesi nedeniyle adeta çılgına döndüğü belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da savunma alarmı! Fatih Terim özel görüştü (GS spor haberi)

TÜM GÖZLER DEFANSTA!

Takvim'in haberine göre; Hafta boyunca savunma organizasyonları üzerinde özellikle duran tecrübeli hocanın stoperler ve beklerle de özel olarak görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da savunma alarmı! Fatih Terim özel görüştü (GS spor haberi)

VAN AANHOLT'UN YERİNE ÖMER

Konya maçında Nelsson ve Alpaslan'ı defansın ortasında oynatmayı planlayan Terim'in sağ bekte Yedlin'i sol bekte ise son haftaların formda ismi Ömer'i tercih etmesi bekleniyor.

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