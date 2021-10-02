GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao'ya Roma ve Napoli talip oldu!

Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da maçın yıldızı Marcao oldu. Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper, Napoli ve Roma'nın dikkatini çekti.

İKİSİNİ DE ETKİLEMEYİ BAŞARDI Napoli ve Roma'dan temsilcilerin Marsilya karşısında genç stoperi gözlem altına aldığı öğrenildi. Marcao'nun performansıyla iki kulübün yetkililerini de fazlasıyla etkilediği ifade ediliyor.