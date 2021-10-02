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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao'ya Roma ve Napoli talip oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın gruplarda iki maç sonunda gol yemeden lider olmasında büyük pay sahibi olan Marcao'nun talipleri artıyor. Brezilyalı yıldıza Krasnodar'ın ilgisinden sonra İtalyanlar da nabız yoklamaya başladı. Roma ve Napoli'nin Marcao'ya talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao'ya Roma ve Napoli talip oldu!

Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da maçın yıldızı Marcao oldu. Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper, Napoli ve Roma'nın dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao'ya Roma ve Napoli talip oldu!

İKİSİNİ DE ETKİLEMEYİ BAŞARDI

Napoli ve Roma'dan temsilcilerin Marsilya karşısında genç stoperi gözlem altına aldığı öğrenildi. Marcao'nun performansıyla iki kulübün yetkililerini de fazlasıyla etkilediği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao'ya Roma ve Napoli talip oldu!

LİGDE DE SEYREDECEKLER

Hem Napoli'nin hem de Roma'nın ligde cezası 2 maç sonra bitecek olan yıldız futbolcuyu gözlemlemeye devam edeceği öğrenildi. İki kulüp de devre arası için teklif hazırlığında.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao'ya Roma ve Napoli talip oldu!

TABAN FİYAT 15 MİLYON EURO

Kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan Marcao için 15 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın devre arası gitmesini istemiyor.

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