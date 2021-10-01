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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Ocakta bir daha! Bordeaux'dan Mostafa Mohamed hamlesi

Son dakika spor haberi... Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed için Fransız kulübü Bordeaux yeniden devrede. Alınan bilgiye göre Fransız ekibi ara transfer döneminde Mısırlı forvet için yeni bir girişimde bulunacak. İşte transfer harekatının detayları... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Ocakta bir daha! Bordeaux'dan Mostafa Mohamed hamlesi

Yaz transfer döneminin son günü Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimde bulunan Bordeaux son saniye şokunu yaşamıştı. Fransa'ya imza atmak için giden Mısırlı forvetin transferi, bonservisi elinde bulunduran Zamalek kulübünün tutumu nedeniyle yatmıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Ocakta bir daha! Bordeaux'dan Mostafa Mohamed hamlesi

Takvim'in haberine göre; Bordeaux, Mohamed'ten vazgeçmedi. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Bordeaux 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, attığı 11 golle bu alanda ligin en kötülerinden birisi oldu. Fransız kulübünün devre arasında Mısırlı forvet için birkez daha devreye gireceği belirtiliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Ocakta bir daha! Bordeaux'dan Mostafa Mohamed hamlesi

Galatasaray'ın Zamalek'le yaptığı anlaşmaya göre, Mohamed'in opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına ocak ayında karar vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Ocakta bir daha! Bordeaux'dan Mostafa Mohamed hamlesi

Sarı-Kırmızılılar'ın Bordeaux'dan iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun bonservisini 4 milyon dolara alıp, Fransızlar'a satabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed'in de kariyerine Fransa'da devam etmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

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