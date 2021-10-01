SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Ocakta bir daha! Bordeaux'dan Mostafa Mohamed hamlesi

Takvim'in haberine göre; Bordeaux, Mohamed'ten vazgeçmedi. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Bordeaux 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, attığı 11 golle bu alanda ligin en kötülerinden birisi oldu. Fransız kulübünün devre arasında Mısırlı forvet için birkez daha devreye gireceği belirtiliyor.