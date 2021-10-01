SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Ocakta bir daha! Bordeaux'dan Mostafa Mohamed hamlesi

Yaz transfer döneminin son günü Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimde bulunan Bordeaux son saniye şokunu yaşamıştı. Fransa'ya imza atmak için giden Mısırlı forvetin transferi, bonservisi elinde bulunduran Zamalek kulübünün tutumu nedeniyle yatmıştı.
Takvim'in haberine göre; Bordeaux, Mohamed'ten vazgeçmedi. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Bordeaux 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, attığı 11 golle bu alanda ligin en kötülerinden birisi oldu. Fransız kulübünün devre arasında Mısırlı forvet için birkez daha devreye gireceği belirtiliyor.
Galatasaray'ın Zamalek'le yaptığı anlaşmaya göre, Mohamed'in opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına ocak ayında karar vermesi bekleniyor.