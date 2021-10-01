GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Marsilya-Galatasaray maçını yorumladı!

Zorlu Marsilya deplasmanı bir kez daha gösterdi ki, Halil, Kerem ve Morutan daha çok, ısrarla bir arada oynatılmalı. Yine de Bordeaux transferi son dakikada direkten dönen Mohamed'i 11'de görmemek beni şaşırttı. Fatih hoca 72'de Halil'in yerine Diagne'ye şans verince şaşkınlığım bir kat daha arttı. Neyse; Mohamed konusunu başka zaman detaylıca değerlendiririz. Orta sahadaysa Terim'in arayışı daha sürecek gibi duruyor...

Sanırım deneyimli hocanın bir sonraki hedefi; genç Assunçao'yu, Cicaldau'yla denemek ve bu ikiliye Berkan ile Taylan'dan sadece birini seçmek olacak. Keza; "Berkan- Taylan", dünkü gibi bir maçta çok göz tırmalamasa da ligde "sıkıcı" bir orta saha anlamına gelebilir.