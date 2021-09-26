Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Maç sonu Galatasaraylı futbolcular Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı teselli etti! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Maç sonu Galatasaraylı futbolcular Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı teselli etti! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Galatasaray sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Fernando Muslera ve Fatih Öztürk, hatalı gol yiyen Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı teselli etti. Halil Dervişoğlu'nun attığı golde topu bacak arasından kaçıran 23 yaşındaki file bekçisi büyük üzüntü yaşadı. Muslera ve Fatih Öztürk, mücadelenin ardından soluğu İrfan Can'ın yanında aldı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:22 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:40
Son dakika spor haberi: Maç sonu Galatasaraylı futbolcular Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı teselli etti! İşte o anlar

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan kaydetti. Ligde 4 maç aradan sonra 3 puan alan Cimbom derin bir nefes aldı. İkinci yarının henüz başında Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatası karşılaşmaya damga vurdu. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun uzaktan şutunda topu bacaklarının arasından kaçıran İrfan Can, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

MUSLERA VE FATİH ÖZTÜRK TESELLİ ETTİ!
23 yaşındaki file bekçisi yediği hatalı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Galatasaray'da Fernando Muslera ve Fatih Öztürk, maçın bitiş düdüğünün ardından meslektaşları İrfan Can Eğribayat'ın yanına giderek teselli etti.

İşte o anlar...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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