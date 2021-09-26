Fatih Terim Galatasaray Göztepe maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Son 4 lig maçından galibiyetle ayrılamayan ve bu süreçte 2 beraberlik alan Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Göztepe kaşrılaşması öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

Taylan ile başlayalım. Ameliyatından sonra dinlenme vakti olmadı. Bugün de onu dinlendirdik. Sonuçta kadroumuz 21 kişi. Kalecileri çıkarsan 19. Ayrıca bunun için bizden yetişmiş gençlerin de kadroda olması lazım. Birileri olmayacak bu doğrultuda. Bunun üzerine Taylan konusunda karar verdik. Perşembe tekrar maç oynayacağız. Sonra yeniden lig. Bu yüzden bütün arkadaşlarımızı kullanmak istiyoruz. Onun için dinlendirdik.

Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Sonradan analiz edince kaybetmememiz gereken puanları kaybetmişiz. Oyunun hakkı değildi. Camialarda her zaman bir hareketlilik olur. Biz birliği beraberliği önemsiyoruz. Galatasaray birleşir. Bir sorun olmaz. Futbol şubesine Ali Gücüm kardeşimiz işleri nedeniyle görevi bıraktı. Üzüldüm tabii ama onun kararı saygı duyarız.

Takımımıza gelince büyük oranda genç bir takım. Biz ülkede yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın kurtuluşunun bu olacağına inandığımız için yapıyoruz. Biraz sabredersek ondan sonra bazı şeylerin abonesi de olur Galatasaray.

Genç oyuncularımızın morale desteğe ihtiyacı var. Seyircilerimizin oyunculara etkisi maç oynanırken hepimizden fazla. Puan kaybedeceğiz ama oyunun hakkı değildi kaybettiklerimiz. 2-0'lardan döndü, Alanya ve Kayseri'de de iyi oynadık.

"HEPSİ ENGELSİZ ASLAN GİBİLER"

Can-ı gönülden tebrik ediyorum Ampute Milli Takımı'mızı. Osman Çakmak Hoca'yı aradım evet. Şampiyonluktan sonra da konuştuk. Onların hepsi 'engelsiz' aslan gibiler. Dünyadaki diğer insanlara çok önemli örnek oluyorlar. Büyük iş yapıyorlar.