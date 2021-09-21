Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada devre arasını işaret ederek transfer yapacaklarını dile getirmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray 'ın hedefindeki ilk ismin Paulinho olduğu ortaya çıktı.

Al Ahli ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Paulinho, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Avrupa ve Süper Lig'de başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın Paulinho'ya teklif götüreceği iddia edildi. Paulinho ile Corinthians ve Los Angeles Galaxy de ilgileniyor.