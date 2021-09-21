Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

Transfer döneminde yeniden yapılanmaya giderek kadrosuna genç isimleri monte eden Galatasaray lige istediği gibi başlayamazken, gözler şimdiden ocak ayına çevrildi. Cimbom'un gündemine gelen ilk isim ise yeniden Paulinho oldu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız orta saha için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 16:02 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 16:02
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

Yaz transfer döneminde birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. Son dönemdeki bu performans sonrası sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada devre arasını işaret ederek transfer yapacaklarını dile getirmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın hedefindeki ilk ismin Paulinho olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

Al Ahli ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Paulinho, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Avrupa ve Süper Lig'de başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın Paulinho'ya teklif götüreceği iddia edildi. Paulinho ile Corinthians ve Los Angeles Galaxy de ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

Al Ahli, Paulinho'nun sözleşmesinin feshedildiği açıklamada oyuncunun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığını belirtirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı feshetme yoluna gittiğini belirtmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Paulinho bombası! Ocak ayında...

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Kariyerinde Barcelona, Tottenham gibi takımlarda forma giyen Paulinho'yu yaz transfer döneminde Fenerbahçe de istemişti. Al Ahli ile 4 maça çıkıp 2 gol atan Paulinho'nun güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.

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