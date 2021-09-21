Son dakika Galatasaray haberi: Alex Telles'in Didier Drogba anısı! "Bir gürültü duydum..." (GS spor haberi)

Manchester United'ın geçtiğimiz yaz Porto'dan kadrosuna kattığı Alex Telles, Galatasaray'da forma giydiği döneme ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. ESPN televizyonunun sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılılardaki ilk günlerinde Didier Drogba ile yaşadığı bir olayı anlattı. İşte 28 yaşındaki savunmacının o sözleri:

"Didier Drogba ile ilgili dikkate değer bir hikayem var. Her şeyi zaten başarmış olan bu harika oyuncuları sıklıkla görürüz. Bazen onların fazla hırslı olmadığını düşünürüz. Galatasaray'daki ilk maçlarımdan birinde devre arasına 1-0 yenik girmiştik. Benim için normaldi. Sonuçta kaybediyorduk. Ancak ikinci yarıda geri dönüp kazandık. Biz Galatasaray'dık.