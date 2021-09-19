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Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI | GS Alanya maçı izle | Gs maçı canlı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçından alacağı galibiyetle zirve yarışına devam etmek istiyor. Alanyaspor ise, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çıkış peşinde. Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı anlatımını, canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:37 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:55
Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI | GS Alanya maçı izle | Gs maçı canlı

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılan Aslan, Lazio galibiyetinin üstüne Alanyaspor'u da mağlup ederek yakaladığı ivmeyi kaybetmek istemiyor. Konuk ekipte ise teknik direktör Bülent Kormaz, Çağdaş Atan'ın yerine göreve geldiği ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Akdeniz ekibi, Galatasaray karşısında da puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Mücadele öncesinde Galatasaray'ın 8 puanı bulunurken Alanyaspor 4 haftada 6 puan topladı.

Galatasaray Alanyaspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou.

ABDÜLKADİR BİTİGEN YÖNETİYOR

Galatasaray Alanyaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Kutluhan Bilgiç...

G.SARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da Marcao Teixeira, kart cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemiyor. Sacha Boey, Arda Turan, Barış alper Yılmaz sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Sarı kırmızılılarda ayrıca Diagne ve Aytaç Kara kadroya alınmadı.

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