Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da adeta yılan hikayesine dönen Oğulcan Çağlayan konusunda çözüme ulaşıldı. Sarı-Kırmızılı ekip 25 yaşındaki futbolcu için Çaykur Rizespor'a gerekli ödemeyi yaparken, krizde çözülmüş oldu. Peki Oğulcan Çağlayan krizinin arka planında neler yaşandı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 11:48
Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkartıldığı süreçte krizin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda, 25 yaşındaki sağ kanadın lisansını çıkartılırken yaşananlar belli oldu. İşte Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansının nasıl çıktığının perde arkası...

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'ın lisans problemini çözdüğü Oğulcan Çağlayan, dün gerçekleştirilen antrenmandaki görüntüleriyle dikkat çekti. 25 yaşındaki tecrübeli isim çalışmalardaki neşeli tavırlarıyla kameralara yansıdı.

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

LİSANSI ÇIKARILDI
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı sonunda çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun hem dün UEFA'ya bildirilen kadroda hem de 8 Eylül'de TFF'ye gönderilecek listede bulunması için önceki gün yoğun bir trafiğin içine girdi.

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

TFF İLE GÖRÜŞÜLDÜ
TFF ile yapılan görüşmede, "UEFA'dan Avrupa Ligi için gelecek paradan Çaykur Rize'ye ödeme yapılacaktı. Bu para bize ne zaman gelecek? UEFA listesi için önümüzde çok kısa süre var. Lig için ise 8 Eylül'e kadar vaktimiz bulunuyor" dediler.TFF'den gelen yanıt ilginçti... "UEFA'dan para 10 Eylül'de gelecek."

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

OĞULCAN MAĞDUR OLACAKTI
Bu cevap, Galatasaray'ın Oğulcan'ı ne UEFA listesine ne de lig için TFF'ye göndereceği listeye eklemesi anlamına geliyordu. UEFA ödemesi beklenseydi Oğulcan Çağlayan, ocak ayına kadar yine oynamayacak ve mağdur olacaktı.

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

TFF'YE 1.1 MİLYON EURO YATIRILDI
Yaşanan gelişme üzerine sarı-kırmızılılar, TFF'ye 1.1 milyon euro (daha önce 100 bin euro kesilmişti) ve 506 bin lira ödeme gerçekleştirdi. TFF'nin buna karşı yanıtı ise "Bu parayı bize değil, Çaykur Rize'ye ödeyin" şeklinde oldu.

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

RİZE'YE İHTARNAME
Yaşanan gelişme üzerine Çaykur Rize kulübüne ödemeyi yapan ve noter aracılığı ile ihtarname çeken sarı-kırmızılılar derhal vize ve lisans işlemleri için muvafakat edildiğine dair belgenin TFF'ye sunulması istendi. Bu belge TFF'ye yollanınca da dün Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı.

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

TFF TEMYİZE GİTTİ
TFF, 2021-22 sezonu öncesi Oğulcan'ın lisansını çıkarmazken, Galatasaray ve futbolcu, Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitti. Dün yapılan ödemenin 'İhtirazi kayıtla ödeme' olduğu ve Yargıtay'ın kararına göre iade alma hakkının sarı-kırmızılı kulüp tarafından saklı tutulduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

4 GOL, 1 ASİST
25 yaşındaki tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta süre aldı. Oğulcan Çağlayan bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Oğulcan aynı zamanda bu süreçte takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK
Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli sağ kanat futbolculuk kariyerinde daha önce Ankaraspor, Merinosspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Rizespor ve Gaziantep FK'da forma giydi. (Milliyet)

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