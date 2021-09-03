Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

TFF İLE GÖRÜŞÜLDÜ

TFF ile yapılan görüşmede, "UEFA'dan Avrupa Ligi için gelecek paradan Çaykur Rize'ye ödeme yapılacaktı. Bu para bize ne zaman gelecek? UEFA listesi için önümüzde çok kısa süre var. Lig için ise 8 Eylül'e kadar vaktimiz bulunuyor" dediler.TFF'den gelen yanıt ilginçti... "UEFA'dan para 10 Eylül'de gelecek."

OĞULCAN MAĞDUR OLACAKTI

Bu cevap, Galatasaray'ın Oğulcan'ı ne UEFA listesine ne de lig için TFF'ye göndereceği listeye eklemesi anlamına geliyordu. UEFA ödemesi beklenseydi Oğulcan Çağlayan, ocak ayına kadar yine oynamayacak ve mağdur olacaktı.