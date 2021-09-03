Son dakika spor haberi... Galatasaray'da dev kriz kapıdan döndü! Oğulcan Çağlayan Ve UEFA...

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkartıldığı süreçte krizin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda, 25 yaşındaki sağ kanadın lisansını çıkartılırken yaşananlar belli oldu. İşte Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansının nasıl çıktığının perde arkası...
TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'ın lisans problemini çözdüğü Oğulcan Çağlayan, dün gerçekleştirilen antrenmandaki görüntüleriyle dikkat çekti. 25 yaşındaki tecrübeli isim çalışmalardaki neşeli tavırlarıyla kameralara yansıdı.
LİSANSI ÇIKARILDI
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı sonunda çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun hem dün UEFA'ya bildirilen kadroda hem de 8 Eylül'de TFF'ye gönderilecek listede bulunması için önceki gün yoğun bir trafiğin içine girdi.