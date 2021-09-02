Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun ardından Ryan Babel de ayrılıyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun ardından Ryan Babel de ayrılıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertlilerde Falcao'nun ardından Ryan Babel'in de takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 13:34
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun ardından Ryan Babel de ayrılıyor

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ryan Babel de takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun ardından Ryan Babel de ayrılıyor

Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun ardından Ryan Babel de ayrılıyor

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş alan Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1.5 milyon euro seviyesinde ek olarak bonuslu sözleşme olacak şekilde görüşmelerde bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun ardından Ryan Babel de ayrılıyor

Kısa bir süre önce "evime dönüyorum" paylaşımı yaparak Kasımpaşa'ya döneceğini ima eden Ryan Babel'in sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray forması altında 42 maça çıkan Ryan Babel, 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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