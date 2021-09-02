Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun ardından Ryan Babel de ayrılıyor

Galatasaray 'da Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ryan Babel de takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş alan Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1.5 milyon euro seviyesinde ek olarak bonuslu sözleşme olacak şekilde görüşmelerde bulunuyor.