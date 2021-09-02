Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş Mostafa Mohamed iddiası! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Ancak Mısır basını transferle ilgili şok bir iddiayı gündeme getirdi. Takvim'in derlediği habere göre Mostafa Mohamed, Galatasaray kulübünün izni olmadan Bordeaux ile transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.

Genç futbolcunun Türkiye'de mutsuz olduğunu ve Fatih Terim'le sorunlar yaşadığını belirten Mısır basını, "Mohamed rest çekti ve Fransa'ya gitti. Galatasaray, Bordeaux'nun teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu kez de Zamalek'le anlaşmazlık yaşanınca transfer gerçekleşmedi. Mohamed'in Galatasaray'a yeniden dönüşü sıkıntı yaratacak" yorumunu yaptı.