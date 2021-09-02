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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş Mostafa Mohamed iddiası! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Son dakika haberi... Avrupa'da transferin son günü Fransız ekibi Bordeaux ile anlaştığı öne sürülen ancak son anda yaşanan pürüz nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed hakkında Mısır basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mohamed'in Bordeaux'ya transferine engel olan o detay...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 12:17
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş iddia! Mostafa Mohamed Bordeaux'ya imza atmadı çünkü...

Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer penceresi kapanırken, güne damgasını vuran isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş iddia! Mostafa Mohamed Bordeaux'ya imza atmadı çünkü...

Bordeaux ile Galatasaray arasında anlaşma yapılmasına rağmen Mısırlı yıldızın Fransa'ya transferi gerçekleşmedi. Yaşanan olaylara geniş yer veren Fransız basını, Mohamed'in eski kulübü Zamalek'in tutumu nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş iddia! Mostafa Mohamed Bordeaux'ya imza atmadı çünkü...

Ayrıca Mostafa Mohamed'in babasının sorunları çözmek için gece geç saatlerde Zamalek'in kulüp binasına gittiği ancak bu girişimin de sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş iddia! Mostafa Mohamed Bordeaux'ya imza atmadı çünkü...

Ancak Mısır basını transferle ilgili şok bir iddiayı gündeme getirdi. Takvim'in derlediği habere göre Mostafa Mohamed, Galatasaray kulübünün izni olmadan Bordeaux ile transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş iddia! Mostafa Mohamed Bordeaux'ya imza atmadı çünkü...

Genç futbolcunun Türkiye'de mutsuz olduğunu ve Fatih Terim'le sorunlar yaşadığını belirten Mısır basını, "Mohamed rest çekti ve Fransa'ya gitti. Galatasaray, Bordeaux'nun teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu kez de Zamalek'le anlaşmazlık yaşanınca transfer gerçekleşmedi. Mohamed'in Galatasaray'a yeniden dönüşü sıkıntı yaratacak" yorumunu yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş iddia! Mostafa Mohamed Bordeaux'ya imza atmadı çünkü...

Mostafa Mohamed'in transfer sürecinde yaşananlar konusunda şimdi herkes Galatasaray yönetiminden bir açıklama bekliyor.

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