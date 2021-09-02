Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mısır'dan flaş Mostafa Mohamed iddiası! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer penceresi kapanırken, güne damgasını vuran isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu.
Bordeaux ile Galatasaray arasında anlaşma yapılmasına rağmen Mısırlı yıldızın Fransa'ya transferi gerçekleşmedi. Yaşanan olaylara geniş yer veren Fransız basını, Mohamed'in eski kulübü Zamalek'in tutumu nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti.
Ayrıca Mostafa Mohamed'in babasının sorunları çözmek için gece geç saatlerde Zamalek'in kulüp binasına gittiği ancak bu girişimin de sonuçsuz kaldığı ifade edildi.