Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

Kasımpaşa karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da saflar netleşiyor. Fatih Terim maç sonrası "Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak" açıklamasını yaparken isimler de belli olmaya başladı.
Kasımpaşa karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da saflar netleşiyor. Fatih Terim maç sonrası "Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak" açıklamasını yaparken isimler de belli olmaya başladı.
Gelen bilgilere göre ayrılacak oyuncuların başında Falcao geliyor… Onun dışında ayrılması istenilen diğer isim Feghouli... Ryan Babel, Fatih Öztürk, Yedlin ve Yunus Akgün de gözden düşenler arasında...
Falcao'ya Japonya'dan teklif getireceğini iddia eden menajerin önümüzdeki hafta içinde operasyonu tamamlaması bekleniyor. Aksi taktirde Falcao ya ülkesi Kolombiya'ya ya da ABD veya Arjantin'e gönderilecek.
Feghouli için İspanya'dan gelen teklife de şartlar oluşursa 'Evet' denilecek. Fatih Öztürk'ün sözleşmesi feshedilecek. Yunus kiralanacak. Yedlin'den ise ABD'den gelen teklifi değerlendirmesi istenecek. Babel için ulaşan bir teklif yok teklif gelirse bonservisi için kolaylık yapılacak.
3 MİLYON EURO VERİLECEK
Falcao'dan kendisine gelen teklifleri değerlendirmesini isteyen yönetim, aradaki ücret farkını da karşılamaya hazır. Sarı-kırmızılıların kulüp bulması halinde Falcao'ya 3 milyon euro ödeme yapacağı ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon euro ek zarardan kurtulacağı öğrenildi.