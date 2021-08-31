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Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, ilk puan kaybını yaşamış oldu. Sarı kırmızılılarda maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Takımdan gidenler olacak” derken, isimler de netleşmeye başladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

Kasımpaşa karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da saflar netleşiyor. Fatih Terim maç sonrası "Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak" açıklamasını yaparken isimler de belli olmaya başladı.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

Gelen bilgilere göre ayrılacak oyuncuların başında Falcao geliyor… Onun dışında ayrılması istenilen diğer isim Feghouli... Ryan Babel, Fatih Öztürk, Yedlin ve Yunus Akgün de gözden düşenler arasında...

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

Falcao'ya Japonya'dan teklif getireceğini iddia eden menajerin önümüzdeki hafta içinde operasyonu tamamlaması bekleniyor. Aksi taktirde Falcao ya ülkesi Kolombiya'ya ya da ABD veya Arjantin'e gönderilecek.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

Feghouli için İspanya'dan gelen teklife de şartlar oluşursa 'Evet' denilecek. Fatih Öztürk'ün sözleşmesi feshedilecek. Yunus kiralanacak. Yedlin'den ise ABD'den gelen teklifi değerlendirmesi istenecek. Babel için ulaşan bir teklif yok teklif gelirse bonservisi için kolaylık yapılacak.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

3 MİLYON EURO VERİLECEK

Falcao'dan kendisine gelen teklifleri değerlendirmesini isteyen yönetim, aradaki ücret farkını da karşılamaya hazır. Sarı-kırmızılıların kulüp bulması halinde Falcao'ya 3 milyon euro ödeme yapacağı ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon euro ek zarardan kurtulacağı öğrenildi.

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