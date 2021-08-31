Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İşte gönderilecek isimler

Gelen bilgilere göre ayrılacak oyuncuların başında Falcao geliyor… Onun dışında ayrılması istenilen diğer isim Feghouli ... Ryan Babel , Fatih Öztürk , Yedlin ve Yunus Akgün de gözden düşenler arasında...

Falcao'ya Japonya'dan teklif getireceğini iddia eden menajerin önümüzdeki hafta içinde operasyonu tamamlaması bekleniyor. Aksi taktirde Falcao ya ülkesi Kolombiya'ya ya da ABD veya Arjantin'e gönderilecek.