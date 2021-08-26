Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

Kerem Aktürkoğlu'na attığı kafa ve yumruk sonrasında büyük tepki alan Marcao için Galatasaray'da tablo netleşmeye başladı.

Kerem'in 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao'nun cezası PFDK tarafından kesildi. Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verildi.