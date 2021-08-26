Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk çok konuşulmuştu. Brezilyalı futbolcu bu hareketi sonrası kadro dışı bırakılmış ve 8 maç ceza almıştı. Geleceği henüz netlik kazanmayan Marcao için sürpriz bir takım devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:14
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

Kerem Aktürkoğlu'na attığı kafa ve yumruk sonrasında büyük tepki alan Marcao için Galatasaray'da tablo netleşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

Kerem'in 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao'nun cezası PFDK tarafından kesildi. Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

İlk olarak Giresunspor maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür dileyen Marcao, Galatasaray taraftarlarından da affını istedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

NAPOLI TALİP

Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırması nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Marcao'ya sürpriz talip!

Çizme devi Napoli, Brezilyalı stoper için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro istediği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

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