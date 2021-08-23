Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

Son dakika spor haberi... Yeni sezona 3 puanla başlayan Galatasaray, transfer temaslarını da sürdüyüro. Sarı-Kırmızılılar savunma hattına takviye düşünülüyor. 8 maç ceza alan Brezilyalı satılabilirse 22 yaşındaki Portekizli Tomas Ribeiro alınacak. Sol stoper olması ise avantaj. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

Galatasaray, Giresunspor maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük şok yaşamıştı. TFF, Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verirken, 24 yaşındaki stoper de kadro dışı bırakılmıştı. Aslan bu bölgeye transfer düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

Christian Luyindama'nın kontratını uzatan, Victor Nelsson ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Cimbom'un yeni gözdesi Tomas Ribeiro. Ancak sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki stoperi alabilmesi için Marcao'nun kontratından çıkması gerekiyor. Rus takımlarıyla pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

AYAĞI RAKET GİBİ
Fatih Terim'in Tomas Ribeiro'yu onaylamasının sebebi Marcao ile aynı. 22 yaşındaki genç Portekizli, Marcao gibi sert ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Deneyimli hocanın pas oyununa uyması sebebiyle transferi isteniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç defans oyuncusunun bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında. Belenenses alt yapısında yetişen Tomas Ribeiro A Takım'da 55 maça çıktı. Rakip ağları 1 defa sarsarken, 1 de asist yaptı. 8 defa sarı kartla cezalandırıldı. Sadece 1 defa atıldı.

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