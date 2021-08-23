Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

Galatasaray, Giresunspor maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük şok yaşamıştı. TFF, Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verirken, 24 yaşındaki stoper de kadro dışı bırakılmıştı. Aslan bu bölgeye transfer düşünüyor.
Christian Luyindama'nın kontratını uzatan, Victor Nelsson ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Cimbom'un yeni gözdesi Tomas Ribeiro. Ancak sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki stoperi alabilmesi için Marcao'nun kontratından çıkması gerekiyor. Rus takımlarıyla pazarlıklar sürüyor.
AYAĞI RAKET GİBİ
Fatih Terim'in Tomas Ribeiro'yu onaylamasının sebebi Marcao ile aynı. 22 yaşındaki genç Portekizli, Marcao gibi sert ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Deneyimli hocanın pas oyununa uyması sebebiyle transferi isteniyor.