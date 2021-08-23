Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tomas Ribeiro harekatı! Marcao satılırsa...

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç defans oyuncusunun bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında. Belenenses alt yapısında yetişen Tomas Ribeiro A Takım'da 55 maça çıktı. Rakip ağları 1 defa sarsarken, 1 de asist yaptı. 8 defa sarı kartla cezalandırıldı. Sadece 1 defa atıldı.