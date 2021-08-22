Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Galatasaray'ı Benfica Beşiktaş'ı istiyor!

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes GalatasarayBenfica Beşiktaş'ı istiyor!

Son dakika spor haberi... Sarı-kırmızılı ekibin kiralık istediği yıldız futbolcu Gedson Fernandes'i Benfica, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Beşiktaş’a vermek istiyor. Gedson ise Galatasaray’da kendisine ayrılan 10 numaralı formayı giymeyi hayal ediyor. İşte Gedson Fernandes transferiyle ilgili son gelişmeler... (GS-BJK haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Galatasaray'ı Benfica Beşiktaş'ı istiyor!

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Gedson Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Cicaldau (6.5 milyon Euro), Berkan Kutlu (4 milyon Euro), Victor Nelsson'u (7 milyon Euro) kadrosuna katan G.Saray, bonservis taksitlerini 4-5 yıllık vadelere yaydı. Sabah'ın haberine göre; Fernandes'i listenin ilk sırasına yazan yönetimin, Benfica'ya yaptığı yüksek peşin ödemeli 7 milyon Euro'luk teklife olumsuz yanıt gelince satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini zorluyor. Ancak Portekiz ekibi, Gedson'u bir sezonluk G.Saray'a göndermeye soğuk bakıyor. Kiralık transferde Şampiyonlar Ligi'den dolayı önceliğini Beşiktaş'a verdi. Portekizli ile iletişimini koparmayan sarıkırmızılılar ise "10 numaralı formayı kimseye vermedik, sana ayırdık'' dedikleri Gedson'a güveniyor. 22'lik yıldız, tekliflerden G.Saray'ı seçtiğini Benfica'ya iletti. 8 Eylül'e kadar süresi olan Aslan şartları zorlayacak.

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