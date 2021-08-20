İmparator’dan 5 değişiklik

Sasha Boey, Marcao, Alexandru Cicaldau, Mbaye Diagne'nin yerlerine DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı yoğun fikstürde tüm oyuncularından hazır olmalarını istemişti. Bir anda takımın yarısını değiştirerek bunun mesajını verdi.

DIAGNE OYNAMADI

Cimbom'da oynadığı son 4 karşılaşmada 3 defa fileleri sarsan Mbaye Diagne'nin Randers'e karşı 11 başlaması bekleniyordu. Ancak Fatih Terim onu rotasyona soktu. Yerine Mostafa Mohamed'i sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı maçtaki 5 değişiklik hakkını da kullanırken Senegalli yıldızı oyuna sokmadı.