Son dakika spor haberi: Giresunspor Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesh ederek Bursaspor'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi.