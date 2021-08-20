8 maç ceza!

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresun maçı alınan 2-0'lık galibiyetten çok Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e saldırmasıyla konuşulmuştu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi, bir pozisyonda kendisine el hareketiyle 'sus' işareti yapan Kerem'e önce kafa atmış, ardından da yumruklarını sallamıştı. Bu hareketlerinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao için dün Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kararını verdi.

TAKIMDAN AYRI

'Saldırı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca kurula sevk edilen Marcao'ya 8 resmi müsabakadan men cezası verdi. 25 yaşındaki futbolcuya men cezasının yanı sıra 21 bin TL'lik fatura da çıkarıldı! Kerem'le yaşadığı olayın ardından Galatasaray Yönetimi tarafından takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Marcao, geçtiğimiz salı günü Kerem başta olmak üzere tüm camiadan özür dilemişti.

İTİRAZ EDİLMEYECEK

Marcao'ya PFDK tarafından verilen 8 maçlık ceza dün gece en çok konuşulanlar arasına girdi. Galatasaray Kulübü'nde de bu kararın ardından flaş bir gelişme vardı. Sarı-kırmızılıların cezaya itiraz etmeyeceği ve Tahkim'e başvurmayacağı öğrenildi.

İŞTE O MAÇLAR

PFDK'dan 8 maç men cezası alan Marcao, Süper Lig'in 10. haftasında kadrodaki yerini alabilecek. Brezilyalı; Hatay, Kasımpaşa (D), Trabzon (D), Alanya, Kayseri (D), Göztepe, Çaykur Rize (D) ve Konya maçlarında forma giyemeyecek. Sambacı, kadro dışı kalmaması ya da gönderilmemesi halinde 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde sahada olacak.