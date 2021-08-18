Öfkeme yenildim

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, özür mesajı yayınladı. Sosyal medyadan video paylaşan Brezilyalı oyuncu, "Maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Asıl acısını çektiğim; kırmızı kart, maç oynamamak, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağrıma gidiyor" dedi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM

Brezilyalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer beni sahaya koyup bana emek vermeseydiniz, kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak canımı acıtıyor. Haklı olduğumu düşündüğüm bir olayda, öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerini öperek özür diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok özür diliyorum."

BEDELİNİ BEN ÖDEMELİYİM

"Bana güvenen, geliştiren ve destekleyen başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımızdan, yönetimden ve taraftardan özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onların canını acıtmayın." Öte yandan saldırı başlıklı 44. maddeden sevk edilmesi halinde Marcao en az 5 maç ceza alacak.

İDMANA KATILMADI

Randers ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları başlarken; Marcao antrenmanda yer almadı. Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan sarı-kırmızılılar, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

KEREM'E DESTEK

Marcao'nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından G.Saray logolu paylaşım yaptı. Genç oyuncunun gönderisine takım arkadaşları Feghouli, Emre Akbaba, ve Taylan ile Halil Dervişoğlu da kalpli mesajla destek verdi.