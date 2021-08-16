Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Galatasaray, yaz transfer sezonunda gençleştirme operasyonu yapmış ve Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson gibi isimleri kadrosuna dahil etmişti. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamada 3 yıllık projeye start verdiğini açıklamıştı.

Bununla beraber sarı kırmızılılar, kadrosuna bir genç futbolcu daha katmak için kolları sıvadı. Uzun süredir El Ahly ile Aliou Dieng transferi için görüşen Galatasaray'ın, 23 yaşındaki ön liberoyu çok istediği öğrenildi.