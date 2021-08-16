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Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in açılış haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Cimbom, Fatih Terim yönetiminde yeni sistemiyle ve genç transferleriyle sezona damga vurmak ve lig yarışının sonunda şampiyonluğa kavuşmak istiyor. Bununla beraber Galatasaray, transfer operasyonuna devam ediyor. Daha önce Mısır'dan Mostafa Mohamed'i getiren ve kendisinden memnun kalan sarı kırmızılılar, yine Mısır'dan bir ismi daha getirmek için yoğun mesai harcıyor. Buna göre Cimbom, El Ahly'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng'i istiyor. Mısır basınından yansıyan bilgilere göre Galatasaray, El Ahly ile Aliou Dieng transferi için pazarlıklarına devam ederken, genç isimden kulübüne sürpriz bir çıkış geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:42
Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Galatasaray, yaz transfer sezonunda gençleştirme operasyonu yapmış ve Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson gibi isimleri kadrosuna dahil etmişti. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamada 3 yıllık projeye start verdiğini açıklamıştı.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Bununla beraber sarı kırmızılılar, kadrosuna bir genç futbolcu daha katmak için kolları sıvadı. Uzun süredir El Ahly ile Aliou Dieng transferi için görüşen Galatasaray'ın, 23 yaşındaki ön liberoyu çok istediği öğrenildi.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Galatasaraylı yetkililerin, Mostafa Mohamed'i referans alarak Mısır Ligi'ndeki geleceği parlak ve potansiyeli yüksek isimlere kanca atmasıyla beraber, Aliou Dieng'in de transferinin başarılı bir operasyon olabileceğine inanılıyor.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, şu sıralar El Ahly yönetimiyle Aliou Dieng transferi için yoğun görüşme halinde. Cimbom, oyuncunun bonservisi için pazarlık aşamasında.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

İŞTE O RAKAM
Cimbom, El Ahly yönetimine Aliou Dieng için 5.5 milyon euroluk bonservis önerisinde bulundu. Mısır kulübü, oyuncusunu 6.5 milyon eurodan aşağıya bırakmak istemiyor.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Pazarlıklarda özellikle El Ahly kulübünün bonservis konusunda taviz vermemesi, Galatasaray yönetiminin işini zorlaştırıyor. Bununla beraber Aliou Dieng'ten de transfere dair önemli bir çıkış geldi.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

G.SARAY İÇİN KULÜBÜNE BASKI YAPIYOR
Aktarılan bilgilere göre Aliou Dieng, Galatasaray'a transfer olmak için El Ahly kulübünün yönetimiyle temasa geçti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer pazarlığının bir an önce bitmesini ve yeni takımına imza atmayı bekliyor.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

ALIOU DIENG KİMDİR?
16 Ekim 1997'de Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, 1.84 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan genç ismin, Haziran 2026'ya kadar El Ahly ile sözleşmesi bulunuyor.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Genç yaşına rağmen Dieng'in çıktığı profesyönel maç sayısı da dikkat çekiyor. Dieng şimdiye kadar 138 müsabakada rol alırken 4 gol 8 asist üretmeyi başardı.

Aliou Dieng Galatasaray'a transfer olmak için bunu da yaptı! Kulübüne...

Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba AC Bamako'da başlayan Dieng, daha sonra Cezayir takımlarından MC Alger'e transfer oldu. 2019-20 sezonunda Dieng, 1.1 milyon euro bonservisle El Ahly'in yolunu tuttu. Öte yandan Dieng, 12 kez de Mali Milli Takımı'nın formasını terletirken 1 gol üretti.

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