Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Sacha Boey ve Berkan Kutlu performanslarıyla göz doldurdu!

Galatasaray St. Johnstone ile oynadığı rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Sacha Boey ve Berkan Kutlu'nun performansları tam not aldı.



Maçın yıldızı Kerem Aktürkoğlu 1 gol, 2 asist ile oynayarak takımının turu atlamasında büyük katkı sağladı. Sakatlıktan yeni dönen ve takıma adapte olmaya başlayan Taylan Antalyalı ise oynadığı oyun ile iyi izlenim verdi. Galatsaray kariyerinde 2. maçlarına çıkan Sacha Boey ve Berkan Kutlu da tam not almayı başardı.