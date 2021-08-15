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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosu açıklandı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu maç kadrosu belli oldu. Aslan'da kadroda olması beklenmeyen Radamel Falcao'nun yanı sıra yeni transferler Cicaldau ile Nelsson kafilede yer buldu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:34 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:51
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda kadroda olması beklenmeyen Radamel Falcao ve yeni transferlerden Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau da kafilede yer buldu.

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

CICALDAU'NUN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun forma numarası da belli oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu 33 numaralı formayı terletecek.

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